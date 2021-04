AstraZeneca, Sileri: “Vaccini arrivano da tabella di marcia”. Gimbe: “Obiettivo 500mila al giorno è lontano” (Di giovedì 8 aprile 2021) Arrivata la circolare del ministero della Salute sul siero inglese: “Basso rischio in anziani”. A Genova partono le iniezioni “notturne”, ma il piano è in ritardo Leggi su lastampa (Di giovedì 8 aprile 2021) Arrivata la circolare del ministero della Salute sul siero inglese: “Basso rischio in anziani”. A Genova partono le iniezioni “notturne”, ma il piano è in ritardo

