AstraZeneca, seconda dose con stesso vaccino. Basso rischio per gli over 60. Rischio frenata piano vaccinale (Di giovedì 8 aprile 2021) In Italia la seconda dose del vaccino AstraZeneca potrà essere effettuata sempre con lo stesso prodotto . Dopo le valutazioni dell'Ema sul legame tra il vaccino e le trombosi rare, la news è contenuta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) In Italia ladelpotrà essere effettuata sempre con loprodotto . Dopo le valutazioni dell'Ema sul legame tra ile le trombosi rare, la news è contenuta ...

Advertising

fattoquotidiano : E adesso chi lo dice a chi deve ancora ricevere la seconda dose di AstraZeneca? È questo l’interrogativo che circol… - rtl1025 : ?? Figliuolo: “Da domani #AstraZeneca anche a 60-79 anni”. Circa 13 milioni di persone, 2 milioni già ricevuto prima… - Agenzia_Ansa : Cambia la campagna vaccinale Italia, rischio rallentamento. AstraZeneca ai 60-79enni. Locatelli: 'Ok all'uso per la… - TeleCapriNews : AstraZeneca: in Italia vaccino raccomandato per over 60. Da domani sarà somministrato ai 60-79enni. Nessun elemento… - micheled2869 : RT @GiovaQuez: Anche l'Mhra in UK, consigliando un vaccino diverso da #AstraZeneca per gli under 30, sottolinea come non ci siano segnalazi… -