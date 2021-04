Astrazeneca, Rezza: “Spero che le nuove indicazioni per gli over 60 accelerino la vaccinazione agli anziani” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Adesso, in base ai nuovi dati che abbiamo, si modificheranno le indicazioni d’uso del vaccino. Il dato positivo è che con la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli over 60 si accelererà la vaccinazione degli anziani“. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute e membro del comitato tecnico scientifico Cts Giovanni Rezza, durante la conferenza stampa convocata dopo le valutazioni dell’Ema sul vaccino Astrazeneca.”I piani vaccinali – ha poi spiegato – devono comunque essere flessibili ed è logico che se aumentano le conoscenze dobbiamo adattarci ai dati nuovi – e conclude – mano a mano che si scende con l’eta’ bisognera’ sviluppare strategie per coprire al meglio i più giovani” L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Adesso, in base ai nuovi dati che abbiamo, si modificheranno led’uso del vaccino. Il dato positivo è che con la somministrazione del vaccino60 si accelererà ladegli“. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute e membro del comitato tecnico scientifico Cts Giovanni, durante la conferenza stampa convocata dopo le valutazioni dell’Ema sul vaccino.”I piani vaccinali – ha poi spiegato – devono comunque essere flessibili ed è logico che se aumentano le conoscenze dobbiamo adattarci ai dati nuovi – e conclude – mano a mano che si scende con l’eta’ bisognera’ sviluppare strategie per coprire al meglio i più giovani” L'articolo proviene da Il Fatto ...

