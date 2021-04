AstraZeneca, raccomandato agli over 60: cambia il piano dei vaccini in Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) AstraZeneca news Italia: il siero è legato alla trombosi? Come si muoverà il Governo? Il Governo Italiano si è riunito ieri, 7 aprile 2021, con l’Aifa per parlare del caso vaccino AstraZeneca. La decisione è stata presa. La scelta è quella di raccomandare l’uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. L’Ema dal canto suo ha eseguito numerose indagini per capire se effettivamente i casi di trombosi registrati in tutta Europa fossero connessi con l’inoculazione del vaccino AstraZeneca. Non trovando alcun nesso comprovato, l’Ema ha ritenuto opportuno lasciare a ogni stato europeo la decisione su come procedere con le vaccinazioni. Vaccino AstraZeneca news Italia: raccomandato ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021)news: il siero è legato alla trombosi? Come si muà il Gno? Il Gnono si è riunito ieri, 7 aprile 2021, con l’Aifa per parlare del caso vaccino. La decisione è stata presa. La scelta è quella di raccomandare l’uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. L’Ema dal canto suo ha eseguito numerose indagini per capire se effettivamente i casi di trombosi registrati in tutta Europa fossero connessi con l’inoculazione del vaccino. Non trovando alcun nesso comprovato, l’Ema ha ritenuto opportuno lasciare a ogni stato europeo la decisione su come procedere con le vaccinazioni. Vaccinonews...

