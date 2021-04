AstraZeneca: l’Italia raccomanda il vaccino AstraZeneca alle persone over 60 (Di giovedì 8 aprile 2021) Ieri pomeriggio è arrivato il nuovo parere dell’Ema – Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency) – che è tornata ad esprimersi sull’affidabilità del vaccino AstraZeneca: è ritenuto possibile un legame fra il vaccino e casi molto rari di trombosi. Per loro, a quel punto, la parola passava ai singoli Stati che devono decidere a chi somministrarlo. Nelle scorse ore è arrivata la decisione dell’Italia. AstraZeneca: come funziona adesso in Italia l’Italia ha deciso di raccomandare il vaccino AstraZeneca agli over 60. La posizione decisa dal ministro Speranza dopo le comunicazioni dell’Ema e “dopo un confronto è quella di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Ieri pomeriggio è arrivato il nuovo parere dell’Ema – Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency) – che è tornata ad esprimersi sull’affidabilità del: è ritenuto possibile un legame fra ile casi molto rari di trombosi. Per loro, a quel punto, la parola passava ai singoli Stati che devono decidere a chi somministrarlo. Nelle scorse ore è arrivata la decisione del: come funziona adesso in Italiaha deciso dire ilagli60. La posizione decisa dal ministro Speranza dopo le comunicazioni dell’Ema e “dopo un confronto è quella di ...

Advertising

sole24ore : AstraZeneca, l’Italia lo raccomanda solo agli over 60 - sole24ore : Vaccini, l’Italia raccomanda Astrazeneca per gli over 60. Figliuolo rivede il piano - rtl1025 : ?? Ad oggi in #Italia è stato somministrato 54% di dosi di #AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), il 50%… - MRambo29 : (ANSA)AstraZeneca, Speranza:'Priorità ad anziani, il piano non cambia' Ema:'Nessuna restrizione sul vaccino, i bene… - thatsmeulia : l’Italia decide di fare astrazeneca agli over 60 il giorno dopo che l’hanno fatto a mio padre cinquantenne -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca l’Italia «Vaccino AstraZeneca e trombosi? Si rischia anche con un'aspirina, e chi prende il Covid è molto più esposto» Corriere della Sera