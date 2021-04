AstraZeneca | la Campania è nel caos | Benevento senza dosi dopo lo stop agli under 60

Advertising

mattinodinapoli : Vaccini in Campania, dubbi over 60 su AstraZeneca ma la maggioranza dice sì - CovidShop : Lombardia 2.537 Puglia 1.974 Campania 1.933 Piemonte 1.661 Toscana 1.153 Sicilia 1.287 Veneto 1.241 Lazio 1.240 Emi… - editta_fazzi : @Sabbath_fed @CalaminiciM @Marco_dreams Anche i miei in Campania con Astrazeneca (nuovo nome Vaxzevria). E andata b… - MariaRo99325323 : @VincenzoDeLuca Accelerare con i vaccini. Si passi ad altre fasce d' età se rifiutano astrazeneca. La Campania è… - iISud24 : Covid-19, @VincenzoDeLuca: «AstraZeneca? Comunicazione dell’Ema idiota. L’Aifa dorme in piedi» #8Aprile #Campania… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Campania

...grande incertezza generata dalle posizioni contraddittorie assunte da Ema sui vaccini... ad_dyn- "Isole Covid - free? A me non convince per nulla", dice il sindaco di Napoli Luigi ...Locatelli:', eventi trombotici rari' Proprio in merito al vaccino, Locatelli ... seguita dal Piemonte con +1.464, lacon +1.358, la Puglia con + 1.255, il Veneto con +1.Limiti ad Astra Zeneca: già da ieri in Campania scatta lo stop alle somministrazioni del rimedio anglosvedese alla popolazione con meno di 60 anni e la Campania si ritrova in difficoltà a dover ...Astrazeneca è stato cannibalizzato da un’informazione ... In particolare in Sicilia, Calabria, Campania e Valle D’Aosta si starebbero registrando numeri maggiori di vaccinati in categoria “altro” ...