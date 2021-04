AstraZeneca in Italia raccomandato per gli over 60. Ecco cosa deve fare chi ha già fatto la prima dose (Di giovedì 8 aprile 2021) Ancora analisi e valutazioni sul vaccino AstraZeneca (ora Vaxvezria), per capire se c’è davvero una correlazione tra la somministrazione e i rarissimi casi di trombosi che si sono verificati in diversi Paesi. E’ per questo che ieri l’Ema ha tenuto una conferenza stampa, ma per l’Agenzia europea per i medicinali “i benefici superano i rischi. Sono rari gli eventi di trombosi cerebrale del vaccino”. “I casi di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel sangue – spiega l’Ema – sono rari e si verificano entro 2 settimane dalla vaccinazione, ma i fattori di rischio specifici non sono stati confermati”. Inizialmente si pensava (anche in Italia) che l’Ema potesse indicare alcuni limiti sull’età. Ma così non è stato, anche se – come spiega l’Agenzia Europea – “finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Ancora analisi e valutazioni sul vaccino(ora Vaxvezria), per capire se c’è davvero una correlazione tra la somministrazione e i rarissimi casi di trombosi che si sono verificati in diversi Paesi. E’ per questo che ieri l’Ema ha tenuto una conferenza stampa, ma per l’Agenzia europea per i medicinali “i benefici superano i rischi. Sono rari gli eventi di trombosi cerebrale del vaccino”. “I casi di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel sangue – spiega l’Ema – sono rari e si verificano entro 2 settimane dalla vaccinazione, ma iri di rischio specifici non sono stati confermati”. Inizialmente si pensava (anche in) che l’Ema potesse indicare alcuni limiti sull’età. Ma così non è stato, anche se – come spiega l’Agenzia Europea – “finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in ...

sole24ore : AstraZeneca, l’Italia lo raccomanda solo agli over 60 - sole24ore : Vaccini, l’Italia raccomanda Astrazeneca per gli over 60. Figliuolo rivede il piano - rtl1025 : ?? Ad oggi in #Italia è stato somministrato 54% di dosi di #AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), il 50%… - IzzoEdo : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti: 'Da Ema scelta allucinante su AstraZeneca: ora in Italia è a rischio il piano vaccinale' - HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Da Ema scelta allucinante su AstraZeneca: ora in Italia è a rischio il piano vaccinale' -