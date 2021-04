AstraZeneca, il nuovo stop complica il piano vaccini: milioni di dosi da sostituire (Di giovedì 8 aprile 2021) AstraZeneca subirà delle limitazioni. Con il parere dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla correlazione tra rischi trombosi (se pur bassissimi) e vaccino e con la decisione dell’Aifa di consigliare uno stop per gli under 60, in Italia si pone un problema serio: come vaccineremo i giovani sotto i 60 anni, visto che il nostro Paese aveva già ordinato ben 34 milioni di dosi di AstraZeneca? Poche settimane di autonomia per trovare i vaccini “Abbiamo 8-9 settimane di autonomia”, ha spiegato il ministro Roberto Speranza durante la riunione di ieri – 7 aprile – con l’Aifa. A giugno va trovata una soluzione, che potrebbe essere il vaccino Johnson & Johnson, a patto che i 26 milioni di fiale della casa americana arrivino come da cronoprogramma. Anche se gli esperti – ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021)subirà delle limitazioni. Con il parere dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla correlazione tra rischi trombosi (se pur bassissimi) e vaccino e con la decisione dell’Aifa di consigliare unoper gli under 60, in Italia si pone un problema serio: come vaccineremo i giovani sotto i 60 anni, visto che il nostro Paese aveva già ordinato ben 34didi? Poche settimane di autonomia per trovare i“Abbiamo 8-9 settimane di autonomia”, ha spiegato il ministro Roberto Speranza durante la riunione di ieri – 7 aprile – con l’Aifa. A giugno va trovata una soluzione, che potrebbe essere il vaccino Johnson & Johnson, a patto che i 26di fiale della casa americana arrivino come da cronoprogramma. Anche se gli esperti – ...

