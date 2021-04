AstraZeneca, Figliuolo: “Piano vaccini Italia riadeguato” (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo le ultime news dall’Ema sul vaccino anti covid AstraZeneca e il legame con le trombosi rare, l’Italia riadegua il suo Piano vaccinale in base alla raccomandazione Aifa su over 60 e seconda dose. Ma l’obiettivo di 500mila dosi al giorno, assicura il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo nel corso della sua visita nell’hub di Macerata, “non cambia”. “Volevo dire solo due parole su AstraZeneca, su questa vicenda che spero si concluda. L’Ema – ha spiegato alla platea il commissario – ha detto che è un vaccino sicuro. L’Italia, i nostri scienziati quindi l’Aifa, il consiglio superiore della Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità, il ministero della Salute, recependo quello che hanno fatto anche i nostri vicini, quindi la Germania, il Belgio, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo le ultime news dall’Ema sul vaccino anti covide il legame con le trombosi rare, l’riadegua il suovaccinale in base alla raccomandazione Aifa su over 60 e seconda dose. Ma l’obiettivo di 500mila dosi al giorno, assicura il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolonel corso della sua visita nell’hub di Macerata, “non cambia”. “Volevo dire solo due parole su, su questa vicenda che spero si concluda. L’Ema – ha spiegato alla platea il commissario – ha detto che è un vaccino sicuro. L’, i nostri scienziati quindi l’Aifa, il consiglio superiore della Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità, il ministero della Salute, recependo quello che hanno fatto anche i nostri vicini, quindi la Germania, il Belgio, la ...

biagiosimonetta : Il generale Figliuolo è in gran confusione. Ha annunciato “da domani #AstraZeneca sarà somministrato anche a fascia… - rtl1025 : ?? Figliuolo: “Da domani #AstraZeneca anche a 60-79 anni”. Circa 13 milioni di persone, 2 milioni già ricevuto prima… - Maumol : La decisione del generale Figliuolo di usare Astrazeneca solo per la fascia d’età tra i 60 e i 79 anni è il primo t… - petruccibetta : RT @sole24ore: Vaccini, l’Italia raccomanda Astrazeneca per gli over 60. Figliuolo rivede il piano - Elleenne1 : RT @tdrclaudio: In Toscana chiude il PalaMandela adibito a hub vaccinale per mancanza vaccini Astrazeneca. Figliuolo dove sei??? -