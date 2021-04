AstraZeneca, Figliuolo: “Il piano non cambia, 500.000 dosi al giorno a fine mese” (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso AstraZeneca, il commissario Figliuolo da Macerata: “Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500.000 dosi giornaliere”. Il commissario all’emergenza sanitaria Figliuolo ha fatto il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione dopo le nuove indicazioni sulla somministrazione di AstraZenca. Il Generale ha confermato che, nonostante le nuove direttive che hanno fatto seguito all’ultima valutazione dell’Ema sui casi di trombosi, il piano del governo non cambia. L’obiettivo quindi resta quello delle 500.000 somministrazioni giornaliere entro la fine del mese di Aprile. Vaccino Covid AstraZenecaNuove indicazioni sulla somministrazione di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso, il commissarioda Macerata: “Ilnon, adobbiamo arrivare a 500.000giornaliere”. Il commissario all’emergenza sanitariaha fatto il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione dopo le nuove indicazioni sulla somministrazione di AstraZenca. Il Generale ha confermato che, nonostante le nuove direttive che hanno fatto seguito all’ultima valutazione dell’Ema sui casi di trombosi, ildel governo non. L’obiettivo quindi resta quello delle 500.000 somministrazioni giornaliere entro ladeldi Aprile. Vaccino CovidNuove indicazioni sulla somministrazione di ...

