AstraZeneca è un vaccino sicuro? Limiti di età e dubbi: rebus in Europa (Di venerdì 9 aprile 2021) Sospensioni, Limiti di età, seconde dosi: come cambiano da Paese a Paese le regole per la somministrazione

ricpuglisi : Lo stato italiano sotto il governo @GiuseppeConteIT non aveva 70 milioni di euro da investire in società con la med… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - Agenzia_Ansa : Fauci. 'Gli Usa non prevedono di utilizzare il vaccino AstraZeneca' #ANSA - comedian72 : RT @Michele_Arnese: 'Rischio fuga dal vaccino AstraZeneca per il calo di fiducia: ieri solo in Lombardia si sono registrate il 15% di defez… - florianademiche : RT @rosadineve: ?? Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, ha dichiarato che sarebbero bastati 70 milioni di euro per accordarsi… -