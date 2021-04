AstraZeneca e il richiamo: cosa deve fare chi ha già ricevuto la prima dose (Di giovedì 8 aprile 2021) La raccomandazione di somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 60 costringe a una rimodulazione della campagna anti-Covid: chi ha già ricevuto la prima dose si chiede adesso se dovrà comunque fare il richiamo con lo stesso siero anglo-svedese. Credit: Antonio Masiello/Getty ImagesLa notizia dell’uso preferenziale del vaccino AstraZeneca agli over 60, annunciata dal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, non solo ha scombussolato il piano delle somministrazioni ma ha anche generato una maggiore sfiducia dei cittadini verso il siero anti-Covid anglo-svedese. “C’è attenzione sull’aspetto organizzativo-logistico per evitare ripercussioni e contraccolpi”, ha spiegato Locatelli sottolineando che quello di AstraZeneca è un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) La raccomandazione di somministrare il vaccinoagli over 60 costringe a una rimodulazione della campagna anti-Covid: chi ha giàlasi chiede adesso se dovrà comunqueilcon lo stesso siero anglo-svedese. Credit: Antonio Masiello/Getty ImagesLa notizia dell’uso preferenziale del vaccinoagli over 60, annunciata dal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, non solo ha scombussolato il piano delle somministrazioni ma ha anche generato una maggiore sfiducia dei cittadini verso il siero anti-Covid anglo-svedese. “C’è attenzione sull’aspetto organizzativo-logistico per evitare ripercussioni e contraccolpi”, ha spiegato Locatelli sottolineando che quello diè un ...

