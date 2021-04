AstraZeneca, Crisanti: «Italia allineata alla Germania, quella dei tedeschi è una decisione solo politica» (Di giovedì 8 aprile 2021) Riepilogando: il vaccino AstraZeneca potrebbe avere un nesso con i rarissimi casi di trombosi secondo l'Ema che, però, non determina limitazioni nella somministrazioni «poiché non ci sono rischi generalizzati». In Italia sarà raccomandato per le persone con più di 60 anni. Una scelta che, di fatto, rischia di mandare in secondo piano il fatto che il vaccino è approvato e validato per tutti coloro che abbiano più di 18 anni. Vaccino AstraZeneca, parla Andrea Crisanti L'idea che, in un certo senso, si debba immaginare una corsia preferenziale per la somministrazione di AstraZeneca non fa fare i salti di gioia al professor Andrea Crisanti. Il professore di Microbiologia dell'Università di Padova ha esternato in maniera chiara quello che è il suo pensiero in un'intervista rilasciata a La ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 aprile 2021) Riepilogando: il vaccinopotrebbe avere un nesso con i rarissimi casi di trombosi secondo l'Ema che, però, non determina limitazioni nella somministrazioni «poiché non ci sono rischi generalizzati». Insarà raccomandato per le persone con più di 60 anni. Una scelta che, di fatto, rischia di mandare in secondo piano il fatto che il vaccino è approvato e validato per tutti coloro che abbiano più di 18 anni. Vaccino, parla AndreaL'idea che, in un certo senso, si debba immaginare una corsia preferenziale per la somministrazione dinon fa fare i salti di gioia al professor Andrea. Il professore di Microbiologia dell'Università di Padova ha esternato in maniera chiara quello che è il suo pensiero in un'intervista rilasciata a La ...

Advertising

repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - SkyTG24 : ? 'AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo' ? 'Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno dece… - Corriere : Crisanti: «Timori per Astrazeneca? Volare in aereo ha maggiori rischi di trombosi» - anna_annie12 : 'Da Ema scelta allucinante su AstraZeneca: ora in Italia è a rischio il piano vaccinale' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti: 'Da Ema scelta allucinante su AstraZeneca: ora in Italia è a rischio il piano vaccinale' -