Astrazeneca: come cambia il piano vaccinale con la raccomandazione per gli over 60 (Di giovedì 8 aprile 2021) come cambia il piano vaccinale in Italia con la decisione di raccomandare le dosi del vaccino Astrazeneca agli over 60? La decisione di “scudare” i più giovani con Pfizer, Moderna e J&J, rischia di alimentare lo scetticismo verso il vaccino di Oxford. Con circa due milioni di dosi Astrazeneca che ancora giacciono nei frigo e oltre un milione e duecentomila persone, tra docenti e forze dell’ordine, che attendono la seconda dose a maggio e che ora non sanno come andrà a finire. A chiedere chiarezza per loro, durante l’incontro con le Regioni, il governatore veneto Luca Zaia, che vuole “indicazioni certe”, “no a confusione o fai da te”, intima. Il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura, una circolare con delle indicazioni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)ilin Italia con la decisione di raccomandare le dosi del vaccinoagli60? La decisione di “scudare” i più giovani con Pfizer, Moderna e J&J, rischia di alimentare lo scetticismo verso il vaccino di Oxford. Con circa due milioni di dosiche ancora giacciono nei frigo e oltre un milione e duecentomila persone, tra docenti e forze dell’ordine, che attendono la seconda dose a maggio e che ora non sannoandrà a finire. A chiedere chiarezza per loro, durante l’incontro con le Regioni, il gnatore veneto Luca Zaia, che vuole “indicazioni certe”, “no a confusione o fai da te”, intima. Il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura, una circolare con delle indicazioni ...

