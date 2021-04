AstraZeneca, avanti con le dosi fino a 79 anni. Così cambia il piano vaccinale (Di giovedì 8 aprile 2021) Su AstraZeneca l'Italia sceglie una arditissima soluzione ibrida: uso "preferenziale" per gli over 60 e continuazione della somministrazione delle seconde dosi per chi ha avuto la prima. Con effetti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Sul'Italia sceglie una arditissima soluzione ibrida: uso "preferenziale" per gli over 60 e continuazione della somministrazione delle secondeper chi ha avuto la prima. Con effetti ...

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Astrazeneca, Garattini: 'Prodotto nato male ma si poteva andare avanti, i benefici sono superiori ai… - arjanny9 : RT @2_crim: Tradotto in Italiano: SPERIMENTAZIONE umana - avanti con la seconda dose di #AstraZeneca - poi su un campione più alto vedremo… - Serenav53610487 : RT @2_crim: Tradotto in Italiano: SPERIMENTAZIONE umana - avanti con la seconda dose di #AstraZeneca - poi su un campione più alto vedremo… - PalloneBucato : #Astrazeneca solo per chi è oltre i 60 anni. Ovviamente ed evidentemente, era una cosa che andava fatta, ma, ora, l… - 2_crim : Tradotto in Italiano: SPERIMENTAZIONE umana - avanti con la seconda dose di #AstraZeneca - poi su un campione più… -