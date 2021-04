AstraZeneca, alle 18.30 la conferenza stampa di Mario Draghi (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso AstraZeneca, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la valutazione dell’Ema e la conferenza stampa di Locatelli. Dopo la valutazione dell’Ema e le indicazioni delle autorità sanitarie nostrane, il premier Mario Draghi parla in conferenza stampa del caso AstraZeneca e della decisione dell’Itali di non vietare la somministrazione del vaccino agli under 60 ma di consigliare in via prioritaria la somministrazione agli over 60. “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 18.30 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso, ladel Presidente del Consigliodopo la valutazione dell’Ema e ladi Locatelli. Dopo la valutazione dell’Ema e le indicazioni delle autorità sanitarie nostrane, il premierparla indel casoe della decisione dell’Itali di non vietare la somministrazione del vaccino agli under 60 ma di consigliare in via prioritaria la somministrazione agli over 60. “Il Presidente del Consiglio,, oggi pomeriggioore 18.30 terrà unapresso la Sala Polifunzionale della ...

matteograndi : In questo preciso istante su Astrazeneca: CORRIERE: Verso lo stop alle donne più giovani LA STAMPA: Niente AZ sott… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - rtl1025 : ?? Il #vaccino #AstraZeneca non sarà più somministrato alle persone sotto i 56 anni: lo hanno deciso le autorità san… - Mikepub1 : RT @jimmomo: Dunque, quando fu autorizzato il 30 gennaio, Aifa raccomandava di non somministrare AstraZeneca a over-55 (poi 65), il che ha… - MetaSociale : SOCIETA' In Italia, il vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca deve essere somministrato preferibilmente alle… -