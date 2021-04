ASPI, Florentino Perez offre 10 miliardi per quota Atlantia. Titolo spicca il volo (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Florentino Perez ha scritto ai vertici di Atlantia per manifestare l’interesse ad acquistare una quota rilevante nel concessionario italiano. Lo spagnolo, numero uno di ACS, avrebbe offerto 10 miliardi di euro per comprare la quota di Atlantia in ASPI, secondo quanto riporta il Financial Times. “Data la stretta relazione tra i nostri gruppi in seguito all’acquisizione congiunta di Albertis, ACS ha seguito la situazione ASPI negli ultimi mesi e riteniamo che sia un asset molto interessante che si adatta perfettamente alla strategia a lungo termine di ACS”, ha scritto Perez nel lettera, aggiungendo che il gruppo sarebbe disposto ad accogliere altri investitori nella sua offerta, tra cui CDP. L’interesse di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –ha scritto ai vertici diper manifestare l’interesse ad acquistare unarilevante nel concessionario italiano. Lo spagnolo, numero uno di ACS, avrebbe offerto 10di euro per comprare ladiin, secondo quanto riporta il Financial Times. “Data la stretta relazione tra i nostri gruppi in seguito all’acquisizione congiunta di Albertis, ACS ha seguito la situazionenegli ultimi mesi e riteniamo che sia un asset molto interessante che si adatta perfettamente alla strategia a lungo termine di ACS”, ha scrittonel lettera, aggiungendo che il gruppo sarebbe disposto ad accogliere altri investitori nella sua offerta, tra cui CDP. L’interesse di ...

