Asl Pescara, morto suicida il dirigente Trotta: era in carcere per corruzione (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabatino Trotta, dirigente presso la Asl di Pescara arrestato per aver pilotato un appalto da oltre 11 milioni di euro, si è tolto la vita nella sua cella del carcere di Vasto. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo. Sabatino Trotta (screenshot video)Questa notte Sabatino Trotta, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara, si è tolto la vita in carcere. Il primario e medico psichiatra era stato arrestato nella mattina di ieri, mercoledì 7 aprile, nell’ambito di un’inchiesta della Procura locale su presunte tangenti. Trotta si è impiccato nella cella del penitenziario di Vasto, in provincia di Chieti. I tentativi del personale del carcere e del 118 di salvargli ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabatinopresso la Asl diarrestato per aver pilotato un appalto da oltre 11 milioni di euro, si è tolto la vita nella sua cella deldi Vasto. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo. Sabatino(screenshot video)Questa notte Sabatinodel Dipartimento di Salute Mentale della Asl di, si è tolto la vita in. Il primario e medico psichiatra era stato arrestato nella mattina di ieri, mercoledì 7 aprile, nell’ambito di un’inchiesta della Procura locale su presunte tangenti.si è impiccato nella cella del penitenziario di Vasto, in provincia di Chieti. I tentativi del personale dele del 118 di salvargli ...

