Arrivi in Sardegna, oltre 900 controlli tra Olbia e Golfo Aranci (Di giovedì 8 aprile 2021) ... 67 visits today) Notizie Simili: Arrivi in Sardegna per Pasqua, oltre 800 controlli… Sbarcano a Olbia e Golfo Aranci senza un valido… Arrivi in Sardegna, oltre 150 persone controllare&... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 8 aprile 2021) ... 67 visits today) Notizie Simili:inper Pasqua,800… Sbarcano asenza un valido…in150 persone controllare&...

Advertising

AnsaSardegna : Covid: quasi 3mila controlli su arrivi in Sardegna, 5 multe. Proseguono verifiche Corpo Forestale in porti e aeropo… - mereu_giorgio : RT @SardiniaPost: Prorogata l’ordinanza che prevede test rapidi negli scali portuali e aeroportuali per chi fa ingresso in #Sardegna. Lo st… - Olbia_Airport : Prorogate al 30/04 le ordinanze del Presidente: -Divieto arrivi nelle seconde case, salvo comprovate esigenze. -Re… - SardiniaPost : Controlli negli aeroporti sardi #Covid19 #Sardegna - UnioneSarda : #Sardegna - Calano gli arrivi nell'Isola, in 24 ore 1.133 controlli -