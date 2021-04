Arrestato trafficante di droga dalla Polizia di frontiera

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nella tarda serata di ieri ladi Stato hadiun cittadino moldavo di 25 anni, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, emessoRomania il 29 gennaio 2021, per traffico di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto della criminalità transfrontaliera, gli agenti delladi

Advertising

QuesturadiAosta : Trafficante di droga arrestato al Traforo del Monte Bianco - AostaNews24 : Traforo del Monte Bianco - Arrestato trafficante di droga - larenait : Sorpreso nel 2011 all'aeroporto di Lima con 3 chili di cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato trafficante

gazzettamatin.com

L'è stato trasferito presso la casa circondariale di Brissogne (AO) a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Torino. Dovrà scontare la pena di 2 anni e 1 mese di reclusione.... non è continuato: gli agenti della Polizia di frontiera, controllandolo, si sono accorti di un ordine di cattura internazionale nei suoi confronti per traffico di stupefacenti , e lo hannoNella tarda serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato trafficante di droga un cittadino moldavo di 25 anni, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, emesso dalla Romania il 29 ...L'uomo stava cercando di entrare in Italia al volante di un'Audi A3. Nei suoi confronti, le autorità romene avevano spiccato un mandato internazionale.