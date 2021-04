Arrestato il fratello medico dell’ex presidente del Senato Grasso | è accusato di violenza sessuale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ignazio Riccio A mettere nei guai il neuropsichiatra di 70 anni è stata una giovane donna, la quale nel mese di febbraio ha interrotto la terapia, denunciandolo alla polizia È tra i neuropsichiatri più apprezzati della Sicilia, oltre ad essere ildeled ex procuratore nazionale antimafia. Marcello, 70 anni, è finito in manette con l’accusa diaggravata. Le accuse sono state formulate da una sua paziente e gli agenti della squadra mobile di Palermo gli hanno notificato un’ordinanza cautelare in carcere lo scorso 30 marzo. Anche se meno noto delPietro, Marcelloha un grosso seguito in Sicilia e la notizia del suo arresto ha scosso un’intera ...

fanpage : Marcello Grasso è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una paziente - HuffPostItalia : Arrestato medico accusato di violenza sessuale, è fratello di Pietro Grasso - beattrix369 : RT @TWDDarylRick: MARCELLO GRASSO, 70 ANNI, FRATELLO DELL'EX PRESIDENTE DEL SENATO, ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE - soteros1 : RT @TWDDarylRick: MARCELLO GRASSO, 70 ANNI, FRATELLO DELL'EX PRESIDENTE DEL SENATO, ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE - AvvMennillo : ?? Il neuropsichiatra, uno dei medici più noti di Palermo, è accusato da una paziente: è il fratello di Pietro Grass… -

Il neuropsichiatra Marcello Grasso, 70 anni,dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, uno dei medici più noti e stimati di Palermo, è statocon l'accusa di violenza sessuale. . Un'...... 70 anni,dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, uno dei medici più noti e stimati di Palermo, è statocon l'accusa di violenza sessuale.Anche se meno noto del fratello Pietro, Marcello Grasso ha un grosso seguito in Sicilia e la notizia del suo arresto ha scosso un’intera regione. Il provvedimento è del gip Clelia Maltese. Le indagini ...PALERMO, 8 aprile – Il gip Clelia Maltese, su richiesta del procuratore aggiunto Laura Vaccaro, ha siglato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Marcello Grasso lo scorso 30 marzo. Le indag ...