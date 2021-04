Arezzo, ventenne pakistana avvisa la polizia con una mail: segregata in casa da giorni perché i genitori non approvavano il fidanzato (Di giovedì 8 aprile 2021) Una ventenne pachistana era da giorni segregata in casa dopo che i genitori, con cui si era trasferita qualche anno fa in Italia e con i quali risiedeva nel Valdarno aretino, le avevano impedito di uscire. La ragazza, appartenente ad un nucleo già seguito dai servizi sociali, è stata liberata dai Carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno grazie a una email inviata durante le ore della didattica a distanza dal pc che le era permesso utilizzare per seguire le lezioni. Alla base della punizione familiare ci sarebbe stato il suo rapporto sentimentale con un coetaneo indiano con cui si frequentava da poco meno di un anno. Sono bastate cinque righe in cui la vittima spiegava quello che le stava accadendo, poi i militari hanno setacciato i registri dell’anagrafe locale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Unapachistana era daindopo che i, con cui si era trasferita qualche anno fa in Italia e con i quali risiedeva nel Valdarno aretino, le avevano impedito di uscire. La ragazza, appartenente ad un nucleo già seguito dai servizi sociali, è stata liberata dai Carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno grazie a una einviata durante le ore della didattica a distanza dal pc che le era permesso utilizzare per seguire le lezioni. Alla base della punizione familiare ci sarebbe stato il suo rapporto sentimentale con un coetaneo indiano con cui si frequentava da poco meno di un anno. Sono bastate cinque righe in cui la vittima spiegava quello che le stava accadendo, poi i militari hanno setacciato i registri dell’anagrafe locale e ...

Advertising

soloioenessuno : RT @fattoquotidiano: Arezzo, ventenne pakistana avvisa la polizia con una mail: segregata in casa da giorni perché i genitori non approvava… - taurisg : RT @fattoquotidiano: Arezzo, ventenne pakistana avvisa la polizia con una mail: segregata in casa da giorni perché i genitori non approvava… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Arezzo, ventenne pakistana avvisa la polizia con una mail: segregata in casa da giorni perché i genitori non approvava… - fattoquotidiano : Arezzo, ventenne pakistana avvisa la polizia con una mail: segregata in casa da giorni perché i genitori non approv… - MatteoMarchini5 : Arezzo, ventenne pakistana avvisa la polizia con una mail: segregata in casa da giorni perché i genitori non approv… -