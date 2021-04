Arezzo, nuovo incendio nell’area industriale di Levane: case evacuate (Di giovedì 8 aprile 2021) incendio questa sera, intorno alle ore 21.50, nella zona industriale di Levane, nel comune di Bucine (Arezzo). I vigili del fuoco di Montevarchi, con rinforzi da Arezzo e Firenze, stanno intervenendo per spegnere le fiamme che sono divampate nella zona intorno alla Lem Industries, accanto alla Valentino Shoes, l’azienda andata quasi completamente distrutta venerdì scorso. Sono state evacuate anche alcune abitazioni nei pressi dell’area dove è in atto l’incendio. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i carabinieri ed è stato attivato il gruppo delle maxiemergenze della centrale operativa del 118 Arezzo. La settimana scorsa le fiamme che hanno attaccato il calzaturificio Valentino avevano lambito, seppur marginalmente, altre aziende che si trovano nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)questa sera, intorno alle ore 21.50, nella zonadi, nel comune di Bucine (). I vigili del fuoco di Montevarchi, con rinforzi dae Firenze, stanno intervenendo per spegnere le fiamme che sono divampate nella zona intorno alla Lem Industries, accanto alla Valentino Shoes, l’azienda andata quasi completamente distrutta venerdì scorso. Sono stateanche alcune abitazioni nei pressi dell’area dove è in atto l’. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i carabinieri ed è stato attivato il gruppo delle maxiemergenze della centrale operativa del 118. La settimana scorsa le fiamme che hanno attaccato il calzaturificio Valentino avevano lambito, seppur marginalmente, altre aziende che si trovano nei ...

