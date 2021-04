Apples | il regista Christos Nikou | “Ho fatto un film sulla memoria perché siamo i nostri ricordi”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Intervista video aal suo (bellissimo) esordio con, presentato a Venezia 2020 e ora disponibile su MioCinema. Guardando(in originale Mila) abbiamo pensato immediatamente a Memento di Christopher Nolan. Ma se lo avesse diretto Paul Thomas Anderson. Persino l'attore protagonista, Aris Servetalis, ricorda un po' Daniel Day-Lewis, che con Anderson ha lavorato molto. Invece è il bellissimo esordio delgreco, presentato lo scorso anno alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, e ora disponibile on demand su MioCinema dal 31 marzo (la pellicola è distribuita in Italia da Lucky Red). Scritto insieme a Stavros Raptis,vede ...

