Appalti truccati: arrestato il reggino Nucera sindaco di Opera (Milano), coinvolti 2 imprenditori messinesi (Di giovedì 8 aprile 2021) Indagine per presunti Appalti truccati. Mascherine per familiari e dipendenti comunali e amici quando durante la pandemia non si trovavano. La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) Indagine per presunti. Mascherine per familiari e dipendenti comunali e amici quando durante la pandemia non si trovavano. La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri...

Advertising

repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - repubblica : ?? Appalti truccati, arrestato il sindaco di Opera (Milano). Mascherine destinate a Rsa distribuite a familiari e di… - MediasetTgcom24 : Appalti truccati a Opera (Milano), sindaco e tre imprenditori in arresto #opera - Simona_Ti : RT @repubblica: ?? Appalti truccati, arrestato il sindaco di Opera (Milano). Mascherine destinate a Rsa distribuite a familiari e dipendenti… - Frab451 : RT @MDeGorgus: “Arrestato il sindaco di #Opera (MI): appalti truccati e mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici.” Opera pia. h… -