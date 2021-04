Aperto il nuovo maxi polo per i vaccini. L'inaugurazione con il generale Figliuolo e Curcio (Di giovedì 8 aprile 2021) MACERATA - Inaugurato questa mattina poco dopo le 10 alla presenza del commissario straordinario per la vaccinazione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della protezione civile Fabrizio ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 aprile 2021) MACERATA - Inaugurato questa mattina poco dopo le 10 alla presenza del commissario straordinario per la vaccinazione, ilFrancesco Paolo, e il capo della protezione civile Fabrizio ...

Advertising

virginiaraggi : Per noi accogliere vuol dire anche aiutare le persone a migliorare le proprie condizioni di vita. Con questo spirit… - RGargiu : Sono diventato mia madre ormai quando voglio provare un bar nuovo chiedo se hanno appena aperto perché non li avevo mai visti - _mytwoghost_ : @tpwkortrick Ok ma allora non sono sola lol AHAHAHAH. Ho aperto un profilo nuovo dedicato principalmente alla Marvel, se ti va @LokiIlu :) - monica_perico : RT @Antonio_Caramia: La #Germania ???? ha una incidenza di 73 casi settimanali ogni 100.000 abitanti e la #Merkel pensa ad un nuovo lockdown.… - _mytwoghost_ : @F00l4L0UIS Se vuoi comunque ho aperto un profilo nuovo dedicato principalmente alla Marvel (e sono anche io all'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Aperto nuovo Figliuolo: "Dare fiducia ai vaccini. Piano riadeguato, ma obiettivo è 500.000 dosi al giorno" ... è quanto ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine della visita al nuovo centro ... il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500mila dosi a fine mese però abbiamo aperto da ...

Aperto il nuovo maxi polo per i vaccini. L'inaugurazione con il generale Figliuolo e Curcio Il nuovo centro vaccinale ha una potenzialità di 1000 vaccini al giorno e per il momento è aperto dalle 8 alle 20 ma potrebbe anche prolungare la sua apertura alle 24 nel momento in cui ci saranno a ...

Covid, nuovo studio sui contagi all’aperto: cosa cambia per le riaperture QuiFinanza Vaccino AstraZeneca, Figliuolo: "Da oggi si apre agli over 60" "Abbiamo riadeguato il Piano, il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500mila dosi a fine mese però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su (60-79 ndr)". Lo ha detto il commiss ...

Grilli nuovo presidente dell'ANAP Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo L’incontro si è aperto con l’intervento di Celaschi ... ha nominato per acclamazione Silio Grilli (già tra i Vice di Celaschi) quale nuovo Presidente, fino al rinnovo delle cariche sociali. Grilli, ...

... è quanto ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine della visita alcentro ... il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500mila dosi a fine mese però abbiamoda ...Ilcentro vaccinale ha una potenzialità di 1000 vaccini al giorno e per il momento èdalle 8 alle 20 ma potrebbe anche prolungare la sua apertura alle 24 nel momento in cui ci saranno a ..."Abbiamo riadeguato il Piano, il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500mila dosi a fine mese però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su (60-79 ndr)". Lo ha detto il commiss ...L’incontro si è aperto con l’intervento di Celaschi ... ha nominato per acclamazione Silio Grilli (già tra i Vice di Celaschi) quale nuovo Presidente, fino al rinnovo delle cariche sociali. Grilli, ...