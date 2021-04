Antropologi | addio a Marshall Sahlins | gigante dell’antropologia contemporanea

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 aprile 2021) Chicago, 8 apr. – (Adnkronos) – L’antropologo statunitense, considerato uno dei giganti dell’e autore di testi fondativi dell’a economica, è morto all’età di 90 anni a Chicago, città dove era nato il 27 dicembre 1930. L’annuncio della scomparsa su Twitter è stato dato da Alan Thomas, direttore editoriale della University Chicago Press, la casa editrice dell’ateneo americano di cui è stato a lungo responsabile lo stesso. Era professore emerito dell’Università di Chicago.Tra i maggiori studiosi delle società polinesiane,ha condotto ricerche etnografiche in Turchia, nelle Figi, in Nuova Guinea e nelle Hawaii. Di formazione neoevoluzionistica e materialistica, ha poi subìto, elaborandole in forma ...