Antonella Clerici regala più di 7mila euro di buoni spesa (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 aprile 2021) Vincita record nel programma E’ sempre mezzogiorno:ha firmato l’assegno, più dida spendere nei supermercati MD (). Una vincita che arriva a casa del fortunato signor Rosario, pensionato e felice più della conduttrice. Non era il caso di andare oltre quella cifra, una somma che già è un vero record per la trasmissione che ogni giorno cerca dire con più giochi un po’ di soldini. Magari un montepremi più alto avrebbe attirato maggiore attenzione ma l’obiettivo è un altro per lae per gli autori di E’ sempre mezzogiorno. “Rosario eravamo arrivati a una cifra giusta e dovevamo darli” è così che laha giustificato le numerose telefonate di oggi per il gioco dell’albero. Indovinare il numero delle ...