Anticorpi monoclonali | una nuova arma da usare contro il Coronavirus?

Leggi su zon

(Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa sono e come funzionano gli, il cui utilizzo è in corso di sperimentazione anche in Italia, e perchè potrebbero avere notevole successo nei trattamenti anti Covid La lotta aldiventa giorno dopo giorno sempre più serrata, con il mondo scientifico costretto a fare passi da gigante per raggiungere e superare le lunghe distanze occupate dal Covid, che non sembra arrestare in alcun modo la propria proliferazione. Fortunatamente nelle ultime settimane le particelle virali sparse su e giù per il globo, hanno iniziato a fare i conti con la serie di vaccini sviluppati a tempo di record e che attualmente costituiscono la punta di diamante presente nell’arsenale bellico della comunità medica. Inoltre se ciò non bastasse, la speranza di successo inizia ad essere alimentata anche dal fronte delle nuove ...