Anticipazioni Isola dei Famosi | in arrivo 5 nuovi concorrenti | chi sono

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’deinon smette di allargare il proprio cast. Riccardo Signoretti su Nuovo Tv ha annunciato l’di 5. L’deiera partito, qualche settimana fa per l’esattezza, con un cast bello corposo, ma i naufraghi hanno un po’ deluso le aspettative non solo del pubblico del piccolo schermo ma anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

yvvnkel : oggi non c'è nemmeno l'isola, quindi attenderò le anticipazioni con ancora più ansia del solito. #amemici20 - Quellochetutti1 : ?ANTICIPAZIONI? I due nuovi naufraghi dell'isola dei Famosi - katiadiluna16 : #manuelaferrera è una delle prossime naufraghe che sbarcherà a #isoladeifamosi2021 siete pronti? #isola #tzisola… - giulsxd : ma scusate io pensavo che l’incontro di oggi fosse per parlare unicamente di fariba e isola ma dalle anticipazioni… - gweenpurple : RT @ginevraseba: Questo Giovedì usciranno: -le nuove puntate di #lolchirideefuori -le anticipazioni della puntata del serale di #Amici20 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Isola

Un risultato che ha battuto anche la diretta del reality L'dei Famosi. Le puntate di Un Passo ... Un passo dal cielo 6, il cast: i personaggi della nuova stagione vai alla gallery...... "Un sogno che diventa realtà" Il Punto Zeta, Tommaso Zorzi:7 aprile Tommaso Zorzi , dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2020 ed essere diventato un opinionista dell'dei ...Tommaso Zorzi è finalmente pronto per debuttare in prima serata; la sua rubrica “Il punto Z” in cui commentava i naufraghi dell’Isola dei Famosi è diventato un vero e proprio format e questa sera ci ...Il Punto Zeta di Tommaso Zorzi, Maurizio Costanzo confessa: “All’Isola la mia preferita è Elisa Isoardi”. Successivamente Tommaso Zorzi, sempre in base alle anticipazioni sulla prima puntata de Il ...