Anna Lou Castoldi: «Le critiche che non fanno più male» (Di giovedì 8 aprile 2021) Dice Anna Lou Castoldi che il suo trucco e il suo modo di vestire riflettono sempre le emozioni che quella giornata potrebbe risvegliarle. Quando ci sentiamo su Zoom, appare con i capelli verdi legati da una coda, un paio di orecchini a forma di gruccia, un eyeliner blu elettrico e una camicetta blu scuro con dei piccoli motivetti bianchi disegnati sul davanti: «Dicono che il blu è un colore triste, ma per me è nostalgico. Oggi mi sento così, un mix tra felicità e tristezza insieme» spiega Anna Lou stesa sul letto della sua cameretta, l'unico angolo di mondo nel quale si sente davvero protetta. Dietro la tastiera nera come le lenzuola decine di foto, poster e biglietti di cinema, teatro e concerti troneggiano occupando quasi tutto il riquadro: «Sono cose che mi fanno sentire al sicuro. Questa camera è così da quando frequento le medie, non è cambiata molto. So che prima o poi dovrò andarmene, ma il pensiero di lasciarla mi rende un po' triste» insiste Anna Lou, che il prossimo 20 giugno compirà 20 anni.

Ultime Notizie dalla rete : Anna Lou Asia Argento e Morgan, dopo anni di guerra la notizia che cambia tutto Ora, però, in soccorso dei che, lo ricordiamo, hanno una figlia 19enne di nome Anna Lou, sembra arrivare un progetto che l'attrice e il cantautore stanno per lanciare. La storia d'amore tra i due è ...

Cadetti: Coppa Sportissimo all'Avis Fano ...i secondi posti nei 600 metri di Andrea Tazza (Mezzofondo Club Ascoli) in 1'32'01 e di Anna ... Avis Fano) nei 60 in 7'67 e di Rosa Lou Maroncelli (Atl. Avis Fano) sui 60 ostacoli con 10'70, mentre Emil ...

Anna Lou Castoldi cambia look: la figlia di Asia Argento e Morgan osa con le treccine verde fluo Donna Fanpage Anna Lou Castoldi: «Le critiche che non fanno più male» La figlia di Asia Argento e Morgan, compirà 20 anni il prossimo 20 giugno. Nel frattempo, dopo il successo nella terza stagione di «Baby» su Netflix, è il nuovo volto scelto da AW LAB per il format «P ...

Morgan: chi è, età, carriera, Instagram, moglie, compagna, figli e vita privata La sua storia d’amore più importante è stata quella con Asia Argento con la quale ha avuto una figlia: Anna Lou. Successivamente Morgan ha avuto una relazione con la concorrente di X Factor 5 Jessica ...

