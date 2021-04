Anna Brosio | la mamma di Paolo Brosio compie 100 anni e si scatena contro la sua fidanzata | “Ma che nuora! Non accetto cose improvvisate”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Felice centenario. La madre del giornalista(di64) spegne cento candeline e diventa protagonista di un siparietto da brividi in collegamento con Barbara D’Urso. Salita alla cronache tv mentre redarguiva bonariamente il figlio nei collegamenti a Quelli che il calcio nei lontaninovanta, con Fabio Fazio alla conduzione,Marcacci, di Marina di Pisa, ha poi seguito e ripetuto la gag madre-figlio ben oltre Fazio, diventando un must della tv degli ultimifino alla definitiva ascesi di madre e figlio per il culto mariano e relativi pellegrinaggi e poi veglie di preghiera online per la madonna di Medjugorie. Scenetta che Fazio all’epoca tentò di ripetere invitando altre mamme molto ...

Madre e figlio nel segno della Fede. Quella nella Madonna per lei, quella in Emilio per lui. 'Lei' èMarcacci, che oggi compie 100 anni; 'lui' è Paolo, miracolosamente sopravvissuto al tram che per mesi lo ha sfiorato davanti al Palazzo di giustizia di Milano, ai tempi di Mani ...La mamma di Paolo, la signora, compirà domani 100 anni ma non ha ancora fatto il vaccino anti covid e non lo farà. A spiegarlo senza troppi mezzi termini è stato lo stesso Paolo, giornalista, volto ...'Tanti auguri signora Anna, non sono mica i 100 anni che festeggia ma i 64 accanto al suo figliolo. Andrea Bocelli ha fatto gli auguri in musica a mamma Anna cantando e suonando al pianoforte 'Tanti a ...Madre e figlio nel segno della Fede. Quella nella Madonna per lei, quella in Emilio per lui. «Lei» è Anna Marcacci Brosio, che oggi compie 100 anni; «lui» è Paolo Brosio, miracolosamente sopravvissuto ...