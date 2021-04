Anna Bettozzi, ecco chi è davvero la cantante-ereditiera accusata di essere a capo di un’associazione a delinquere legata alla Camorra (Di giovedì 8 aprile 2021) Sognava di essere la nuova Madonna, cui si è sempre ispirata, ma la ribalta vera glie l’hanno data le pagine di cronaca giudiziaria invece che degli spettacoli. C’è anche Anna Bettozzi, la vedova del petroliere Sergio Di Cesare, tra le persone arrestate nel corso dell’operazione denominata “Petrolmafie Spa”, che ha portato all’esecuzione di una settantina di misure cautelari personali. L’operazione coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria ha provocato anche il sequestro di beni per un miliardo di euro, compresi gli impianti della società petrolifera Max Petroli – ora Made Petrol Italia Srl – della famiglia Bettozzi e secondo l’accusa, Anna sarebbe stata amministratrice di fatto anche della nuova società. Ma chi è Anna Bettozzi? Ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Sognava dila nuova Madonna, cui si è sempre ispirata, ma la ribalta vera glie l’hanno data le pagine di cronaca giudiziaria invece che degli spettacoli. C’è anche, la vedova del petroliere Sergio Di Cesare, tra le persone arrestate nel corso dell’operazione denominata “Petrolmafie Spa”, che ha portato all’esecuzione di una settantina di misure cautelari personali. L’operazione coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria ha provocato anche il sequestro di beni per un miliardo di euro, compresi gli impianti della società petrolifera Max Petroli – ora Made Petrol Italia Srl – della famigliae secondo l’accusa,sarebbe stata amministratrice di fatto anche della nuova società. Ma chi è? Ex ...

