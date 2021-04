Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: dal nuovo lavoro di lui al pensiero di Gabriel Garko (Di giovedì 8 aprile 2021) Finito il GF Vip e le relative ospitate a Live e Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono tornati alla vita “normale”. Lui a RTL ha rivelato di aver ripreso il lavoro che aveva iniziato lo scorso ottobre, quello di agente immobiliare. L’ex gieffino ha anche presentato in famiglia al sua ragazza. “Sono tornato al lavoro di agente immobiliare. Era quello che avevo iniziato a fare ad ottobre quando dalle Marche mi ero trasferito a Milano. E ho ripreso volentieri a fare questo lavoro. Cosa mi dicono le persone quando mi riconoscono durante il lavoro? Mi è capitato, sì. Fa un po’ strano anche da parte mia essere riconosciuto e tu devi comunque mantenere la serietà da agente immobiliare. Se è calato il mercato immobiliare? No, è un mercato che ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 aprile 2021) Finito il GF Vip e le relative ospitate a Live e Verissimo,sono tornati alla vita “normale”. Lui a RTL ha rivelato di aver ripreso ilche aveva iniziato lo scorso ottobre, quello di agente immobiliare. L’ex gieffino ha anche presentato in famiglia al sua ragazza. “Sono tornato aldi agente immobiliare. Era quello che avevo iniziato a fare ad ottobre quando dalle Marche mi ero trasferito a Milano. E ho ripreso volentieri a fare questo. Cosa mi dicono le persone quando mi riconoscono durante il? Mi è capitato, sì. Fa un po’ strano anche da parte mia essere riconosciuto e tu devi comunque mantenere la serietà da agente immobiliare. Se è calato il mercato immobiliare? No, è un mercato che ...

