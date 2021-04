Ana Ivanovic, «passione tennis»: il ritorno in campo dopo 5 anni (e due figli)? (Di giovedì 8 aprile 2021) Era il 30 agosto 2016 e sui campi veloci di Flushing Meadows, a New York, la campionessa Ana Ivanovic si arrendeva in due set a Denisa Allertova, nel primo turno degli US Open. Ad oggi, quella del Luis Armstrong Stadium, è l’ultima partita da professionista per la storica tennista serba, classe ’87, che alla fine della stagione – complici anche una serie di infortuni – decise di appendere la racchetta al chiodo e dedicarsi alla famiglia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Era il 30 agosto 2016 e sui campi veloci di Flushing Meadows, a New York, la campionessa Ana Ivanovic si arrendeva in due set a Denisa Allertova, nel primo turno degli US Open. Ad oggi, quella del Luis Armstrong Stadium, è l’ultima partita da professionista per la storica tennista serba, classe ’87, che alla fine della stagione – complici anche una serie di infortuni – decise di appendere la racchetta al chiodo e dedicarsi alla famiglia.

