Ana Bettz, chi è la cantante arrestata e di cosa è accusata (Di giovedì 8 aprile 2021) Carriera e curiosità su : vero nome, inchiesta e arresto. (screenshot video)Nome all'anagrafe Anna Bettozzi, nata a Roma, conosciuta con il suo nome d'arte di Ana Bettz, la cantante e ballerina arrestata oggi è diventata famosa per aver pubblicato i suoi singoli "Ecstasy", "Who Is It Tonight?", "Black and White", "Femme" e "Freedom". Si tratta di brani che hanno avuto successo in paesi come Russia, Francia e Regno Unito. Leggi anche –> Gabriel Garko e Tommaso Zorzi sorpresi insieme: "La strana coppia" Tutti i singoli provenivano dal suo album di debutto in studio, Freedom, pubblicato nel 2003. Nel 2011 è uscito il suo secondo album dal titolo "The One". Ma prima di essere cantante e ballerina, l'artista è stata un'agente immobiliare. Poiché cantare, scrivere canzoni e ballare erano il suo sogno, ...

JosSilvio14 : RT @Open_gol: Tra gli oltre 70 arresti c'è quello di Ana Bettz, ereditiera e cantante. La maxi-inchiesta su mafie e petrolio travolge anche… - depmyfav7 : RT @fcolarieti: Petrolmafie Spa, 71 arresti e sequestri per un miliardo di euro. In manette anche la cantante ereditiera Ana Bettz https://… - marino29b : RT @fcolarieti: Petrolmafie Spa, 71 arresti e sequestri per un miliardo di euro. In manette anche la cantante ereditiera Ana Bettz https://… - ITestini : RT @LaNotiziaTweet: Petrolmafie Spa, 71 arresti e sequestri per un miliardo di euro. In manette anche la cantante ereditiera Ana Bettz http… - flaviotiravento : RT @tempoweb: Operazione #petrolmafie Spunta l'intercettazione di #Garko con #AnaBettz arrestata: soldi in nero per lo spot -