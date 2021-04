Ana Bettz arrestata: il mondo dello spettacolo senza parole (Di giovedì 8 aprile 2021) Siamo senza parole: Ana Bettz è stata arrestata. Lei, come i più sanno, è una VIP molto conosciuta a Roma (come spiega sempre Roberto D’Agostino su Dagospia). E per qualche tempo è stata una presenza fissa sulle cronache rosa di molti media. Il suo nome è stato legato negli ultimi tempi a quello di Gabriel L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 aprile 2021) Siamo: Anaè stata. Lei, come i più sanno, è una VIP molto conosciuta a Roma (come spiega sempre Roberto D’Agostino su Dagospia). E per qualche tempo è stata una prefissa sulle cronache rosa di molti media. Il suo nome è stato legato negli ultimi tempi a quello di Gabriel L'articolo proviene da Novella 2000.

