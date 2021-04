Amici di Maria De Filippi, Emanuele Filiberto di Savoia risponde a chi lo ritiene inadatto al ruolo di giudice (Di giovedì 8 aprile 2021) Emanuele Filiberto di Savoia è attualmente impegnato in veste di giudice di Amici di Maria De Filippi 2021, un ruolo totalmente nuovo per lui che ha già destato non poche critiche. Il discendente dell’ormai decaduta famiglia reale italiana infatti è stato accusato di non essere sufficientemente competente per ricoprire questo ruolo. Dopo aver ascoltato l’opinione degli hater ora anche il nipote di Umberto II ha trovato un’occasione per replicare. I tre giudici di Amici di Maria De Filippi 2021 Da qualche settimana Amici di Maria De Filippi ha riconquistato la sua abituale posizione nella prima serata di Canale 5. Iniziata il 20 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021)diè attualmente impegnato in veste dididiDe2021, untotalmente nuovo per lui che ha già destato non poche critiche. Il discendente dell’ormai decaduta famiglia reale italiana infatti è stato accusato di non essere sufficientemente competente per ricoprire questo. Dopo aver ascoltato l’opinione degli hater ora anche il nipote di Umberto II ha trovato un’occasione per replicare. I tre giudici didiDe2021 Da qualche settimanadiDeha riconquistato la sua abituale posizione nella prima serata di Canale 5. Iniziata il 20 ...

