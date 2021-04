Amici 20, anticipazioni sabato 10 aprile: eliminato e spoiler del quarto serale (Di giovedì 8 aprile 2021) Come ogni giovedì, anche oggi si è registrata la quarta puntata del serale di Amici 20 che andrà in onda sabato 10 aprile 2021 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 21.10 in poi. Amici 20, anticipazioni sabato 10 aprile: eliminato e spoiler Eccovi, a seguire, le anticipazioni degli Amici di Twitter (grazie al profilo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 aprile 2021) Come ogni giovedì, anche oggi si è registrata la quarta puntata deldi20 che andrà in onda102021 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 21.10 in poi.20,10Eccovi, a seguire, ledeglidi Twitter (grazie al profilo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

