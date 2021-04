Amber Heard, 4 film da rivedere prima di Aquaman 2 (Di giovedì 8 aprile 2021) Amber Heard compie 35 anni il 22 aprile, tutti vissuti intensamente. La star di Aquaman è un'attivista per i diritti civili, soprattutto delle coppie omosessuali. Di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche, ha detto di sé: «Io sono texana. Mio padre è un brav'uomo del sud, sono cresciuta in una famiglia molto religiosa ma sono atea, bisessuale, addirittura vegetariana». Tra le sue storie d’amore, quella con la fotografa Tasya van Ree, la liaison con Elon Musk e un matrimonio con Johnny Depp, finito in tribunale tra mille accuse e le petizioni dei fan sul web. «Io non mi identifico con nessuna etichetta, è importante non darne. In fondo, siamo solo e semplicemente umani», ha replicato. Tante polemiche metterebbero in pericolo la partecipazione di Amber Heard al sequel di Aquaman ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 aprile 2021)compie 35 anni il 22 aprile, tutti vissuti intensamente. La star diè un'attivista per i diritti civili, soprattutto delle coppie omosessuali. Di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche, ha detto di sé: «Io sono texana. Mio padre è un brav'uomo del sud, sono cresciuta in una famiglia molto religiosa ma sono atea, bisessuale, addirittura vegetariana». Tra le sue storie d’amore, quella con la fotografa Tasya van Ree, la liaison con Elon Musk e un matrimonio con Johnny Depp, finito in tribunale tra mille accuse e le petizioni dei fan sul web. «Io non mi identifico con nessuna etichetta, è importante non darne. In fondo, siamo solo e semplicemente umani», ha replicato. Tante polemiche metterebbero in pericolo la partecipazione dial sequel di...

