All'Isola dei Famosi stanno per sbarcare quattro nuovi naufraghi (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Isola dei Famosi 2021 diventa una grande famiglia. Dopo lo sbarco a Cayo Cochinos di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, sono in arrivo altri quattro nuovi naufraghi nel corso delle prossime puntate. A svelare l'identità dei nuovi concorrenti dell'Isola è TVBlog, che già in passato ha fornito diverse anticipazioni rivelatesi corrette a distanza di poco tempo. Se anche quest'ultima indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe ormai a tutti chiara la volontà da parte degli autori del programma di rimescolare le carte in continuazione, un po' come fatto durante il Grande Fratello Vip 5. L'identità dei quattro nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 Il primo nome fatto da TVBlog è quello di Manuela Ferrara, modella ed ex ...

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - naples___1926 : Nn mi meraviglierei se sta olesya ce la troveremo prima ospite dalla durso e poi all'isola dei famosi, per in quant… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Non è tonta come #ElisaIsoardi Due pa**e così' All'#isoladeifamosi sfogo e cannonata contro i naufraghi - tempoweb : 'Non è tonta come #ElisaIsoardi Due pa**e così' All'#isoladeifamosi sfogo e cannonata contro i naufraghi… - Franco231966 : @ilgiornale Mandatela all'isola dei famosi,(lei lo é) per istruire i concorrenti.?? -

