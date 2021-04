All’asta gli outfit più memorabili delle star della musica (Di giovedì 8 aprile 2021) Ma ve lo ricordate quello spettacolare body che Cher indossa nel video di If I Could Turn Back Time? Quello disegnato da Robert Mackie, che è tutto un gioco di trasparenze messe in risalto dalla giacca di pelle nera e che ancora oggi è fonte di ispirazione per molte altre star (una fra tutte Lady Gaga nel video della sua Judas). Oppure vi ricordate il sensualissimo abito lungo firmato Versace indossato da Whitney Houston nel 1998? E quel delizioso vestito a fiori che abbiamo visto addosso a Madonna nel film Evita? Per non parlare del corsetto di pelle bianco di Versace utilizzato dalle Destiny’s Child durante la performance di Survivor nel concerto del 2002 a Sanremo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Ma ve lo ricordate quello spettacolare body che Cher indossa nel video di If I Could Turn Back Time? Quello disegnato da Robert Mackie, che è tutto un gioco di trasparenze messe in risalto dalla giacca di pelle nera e che ancora oggi è fonte di ispirazione per molte altre star (una fra tutte Lady Gaga nel video della sua Judas). Oppure vi ricordate il sensualissimo abito lungo firmato Versace indossato da Whitney Houston nel 1998? E quel delizioso vestito a fiori che abbiamo visto addosso a Madonna nel film Evita? Per non parlare del corsetto di pelle bianco di Versace utilizzato dalle Destiny’s Child durante la performance di Survivor nel concerto del 2002 a Sanremo.

