Alla deriva per giorni, barcone salvato ancora una volta dall'Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) Mauro Indelicato In 27 erano a bordo di un mezzo Alla deriva a largo della Sicilia orientale: Alarm Phone, non appena segnalata la presenza del barcone, ha subito chiesto l'intervento dell'Italia. I migranti sono stati soccorsi nelle scorse ore Questa volta il barcone si trovava a largo della Sicilia orientale. Lo sbarco dunque non ha coinvolto né Lampedusa e né le coste dell'agrigentino, di solito le più gettonate dai mezzi partiti dAlla Libia. Poco dopo l'ora di pranzo su Alarm Phone, il network che su Twitter rilancia gli Allarmi provenienti direttamente dai barconi, è arrivata la notizia che il mezzo in questione è stato soccorso. A bordo c'erano 27 migranti: "Le 27 persone sono state soccorse! - si legge nel tweet di Alarm Phone –

