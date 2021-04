Alitalia: Draghi, 'non accetteremo discriminazioni arbitrarie da Ue' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - Su Alitalia "siamo in piena trattativa con la Commissione, che dovrà giustificare se c'è una asimmetria. Non possiamo accettare asimmetrie ingiustificate, se ci sono ragioni per trattare male Alitalia rispetto a Air France vedremo. Non accetteremo discriminazioni arbitrarie". Lo ha detto Mario Draghi. "Mi dispiace moltissimo l'idea di non usare più Alitalia, stanno trattando sul logo, se tenerlo o meno, uno della mia età ha viaggiato quasi sempre con Alitalia, la considera di famiglia, un po' costosa ma di famiglia -ha spiegato il premier-. Ma il punto creare una società che parta, se perde la stagione estiva non siamo messi bene, che si regga con le sue ali questa volta senza sussidi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - Su"siamo in piena trattativa con la Commissione, che dovrà giustificare se c'è una asimmetria. Non possiamo accettare asimmetrie ingiustificate, se ci sono ragioni per trattare malerispetto a Air France vedremo. Non". Lo ha detto Mario. "Mi dispiace moltissimo l'idea di non usare più, stanno trattando sul logo, se tenerlo o meno, uno della mia età ha viaggiato quasi sempre con, la considera di famiglia, un po' costosa ma di famiglia -ha spiegato il premier-. Ma il punto creare una società che parta, se perde la stagione estiva non siamo messi bene, che si regga con le sue ali questa volta senza sussidi".

Advertising

Leonardo_Eulero : RT @VeroDeRomanis: #Draghi “Alitalia è di famiglia. Una famiglia un pò costosa, ma insomma” - luca00501 : RT @GaiaGherardelli: Anche a me dispiace per Alitalia, ma ricordo a #Draghi che la NASA ha speso 3,5mld per spedire una sonda su Marte ment… - marcobonf : RT @OGiannino: Ahi. Draghi dice neocompagnia ITA 'sarà discontinua' vs. Alitalia, e deve 'volare senza sussidi'. Sono 2 condizioni UE. Ma N… - mr_peloso : RT @OGiannino: Ahi. Draghi dice neocompagnia ITA 'sarà discontinua' vs. Alitalia, e deve 'volare senza sussidi'. Sono 2 condizioni UE. Ma N… - MaxRibaudo : RT @agenzia_nova: #Draghi: 'Se ci sono ragioni per trattare male #Alitalia rispetto ad #AirFrance le vedremo' -