Alfa Romeo Tonale | il lancio slitta al 2022 | il CEO vuole migliori prestazioni per la PHEVHDblog it

(Di giovedì 8 aprile 2021) C’è molta attesa per il debutto della nuova, un modello fondamentale per il ridel marchio italiano. Secondo quanto riporta Automotive News Europe, ilsarebbe stato rinviato a inizioPER LA PHEV La decisione di posticipare la presentazione dellasarebbe arrivata a seguito della richiesta del nuovo CEO Jean-Philippe Imparato di maggioridella variante Plug-in. Imparato ha preso il timone dell’dopo la fusione tra FCA e PSA e avrebbe visto per la prima volta la nuovaa gennaio. Dunque, secondo il rapporto, per ottenere un miglioramento dellesarà ...

Advertising

supernenin : RT @23RL23: Alfa Romeo GIULIA TZ2 ???? @thegranturismo @Kaz_Yamauchi #GranTurismoSport #GTSport #GranTurismo #PS4share #VGPUnite #VirtualPhot… - infoitscienza : Alfa Romeo Giulia e Stelvio: per il restyling dovremo aspettare ancora - infoitscienza : Alfa Romeo: i risultati di vendita nei principali mercati europei al termine del primo trimestre del 2021 - infoitscienza : Alfa Romeo: ecco le promozioni di aprile 2021 sulla gamma - infoitscienza : Alfa Romeo in Germania, Italia e Francia: la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

C'è molta attesa per il debutto della nuovaTonale , un modello fondamentale per il rilancio del marchio italiano. Secondo quanto riporta Automotive News Europe, il lancio sarebbe stato rinviato a inizio 2022 .Giulia ...L'Tonale è uno dei modelli più attesi sul mercato automobilistico. Di conseguenza sono molte le indiscrezioni che circolano sul debutto di uno dei veicoli considerati cruciali per il rilancio ...L’auto elettrica? Una scelta senza rimpianti News BMW M3 E30, dal Turismo alla strada Storie Toyota GR Yaris: parliamone seriamente Clip Countach, la mamma delle Lambo moderne Film ...Arrivano notizie non positive per Alfa Romeo Stelvio dagli Stati Uniti: circa 1.200 veicoli vengono richiamati per un problema con gli airbag a tendina. Il richiamo riguarda solo gli Alfa Romeo Stelvi ...