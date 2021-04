Alessia Cammarota | “Non trovavo le parole…” | il messaggio dopo il dolore

(Di giovedì 8 aprile 2021)torna sui socialilaffrontato: “Non è il momento di raccontare”, ildell’ex corteggiatrice. L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, dove, in veste di corteggiatrice di Aldo Palmieri, ha affrontato un altalenante percorso. Alla fine di questo lungo viaggio, la scelta è avvenuta, ed è stata proprio lei. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Qualche giorno fa l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha annunciato la perdita del suo terzo figlio con un messaggio Non è stata di certo una Pasqua semplice per, moglie dell'ex tronista di Ued Aldo Palmieri.