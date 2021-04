Alessandra Amoroso, il concerto drive-in a Roma: “Un regalo per la mia famiglia itinerante” (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella serata di ieri, 7 aprile, Alessandra Amoroso ha tenuto una delle esibizioni più particolari della sua vita. La cantante pugliese ha infatti cantato nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Roma, di fronte ad una serie di macchine autorizzate a partecipare ad una sorta di drive in del terzo millennio. Il palco, seppur di piccole dimensioni, ospitava tutta la band che suona solitamente con Alessandra Amoroso. Quest’ultima ha approfittato della messa in onda in streaming su A-Live per presentare ufficialmente la sua nuova musica. In effetti nelle ultime ore la cantante aveva annunciato l’uscita di due nuovi singoli, ossia Piuma e Sorriso grande. Il primo è disponibile ovunque dalla giornata di ieri e la vede come esordiente tra gli autori. Il secondo invece sarà lanciato ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella serata di ieri, 7 aprile,ha tenuto una delle esibizioni più particolari della sua vita. La cantante pugliese ha infatti cantato nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di, di fronte ad una serie di macchine autorizzate a partecipare ad una sorta diin del terzo millennio. Il palco, seppur di piccole dimensioni, ospitava tutta la band che suona solitamente con. Quest’ultima ha approfittato della messa in onda in streaming su A-Live per presentare ufficialmente la sua nuova musica. In effetti nelle ultime ore la cantante aveva annunciato l’uscita di due nuovi singoli, ossia Piuma e Sorriso grande. Il primo è disponibile ovunque dalla giornata di ieri e la vede come esordiente tra gli autori. Il secondo invece sarà lanciato ...

