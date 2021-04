Aldo Grasso attacca la Rai: “Sono rimasti agli anni ’90, ma il calcio va avanti” (Di giovedì 8 aprile 2021) Aldo Grasso attacca la Rai, rea di non essere in grado di stare al passo con i tempi. Il giornalista è stato infatti autore di un duro articolo nel settimanale Oggi, partendo da una premessa ben chiara: dopo i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio acquistati da Dazn, il calcio è entrato in una nuova epoca, quella della visione in streaming. Per Grasso, si tratta della terza tappa dell’evoluzione del modo di guardare il calcio: dopo i tempi della tv generalista (in cui si vedevano solo il secondo tempo di una partita e i gol a “90° minuto”), è venuta l’epoca della tv satellitare (le partite su Sky) e ora, appunto, l’epoca dello streaming. Un altro modo per guardare il cambiamento, continua Grasso, è il rapporto dell’utente con la tv. Prima dell’avvento di ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021)la Rai, rea di non essere in grado di stare al passo con i tempi. Il giornalista è stato infatti autore di un duro articolo nel settimanale Oggi, partendo da una premessa ben chiara: dopo i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio acquistati da Dazn, ilè entrato in una nuova epoca, quella della visione in streaming. Per, si tratta della terza tappa dell’evoluzione del modo di guardare il: dopo i tempi della tv generalista (in cui si vedevano solo il secondo tempo di una partita e i gol a “90° minuto”), è venuta l’epoca della tv satellitare (le partite su Sky) e ora, appunto, l’epoca dello streaming. Un altro modo per guardare il cambiamento, continua, è il rapporto dell’utente con la tv. Prima dell’avvento di ...

Advertising

Fedez : Il Twitter che legge la recensione di Aldo Grasso su LOL #lolchirideèfuori - stanzaselvaggia : Oggi Aldo Grasso scrive che Lol non lo diverte (legittimo, per carità) perché “non conosce molti dei partecipanti”… - paolobitwo : @LiaCeli @Sciandi tutto ciò mostra con grande evidenza che Aldo Grasso, il suo lavoro (scrivere critica tv e farsi… - xrandyhugx : RT @itsmarialetizia: Tutto il cast Luca Ravenna di #Lol mentre mentre legge legge l'articolo lo… - xrandyhugx : RT @DANIELEOFFICIA1: ALDO GRASSO: LOL NON FA RIDERE IO STO ANCORA RIDENDO PER QUESTO #lolchirideefuori -