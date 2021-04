Alda D’Eusanio si rivolge ancora a Laura Pausini e confessa: “Pentita di aver fatto il GF Vip” (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex gieffina torna sull’espulsione dal GF Vip 5 Sembra proprio che l’ex gieffina Alda D’Eusanio non abbia preso bene la sua espulsione dal Grance Fratello Vip 5 e si è detta delusa dalla reazione dei dirigenti Mediaset. Recentemente la giornalista ha rilasciato una nuova intervista dichiarando di essersi Pentita di aver fatto il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Se sono Pentita di aver partecipato al GF Vip? Sì. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex gieffina torna sull’espulsione dal GF Vip 5 Sembra proprio che l’ex gieffinanon abbia preso bene la sua espulsione dal Grance Fratello Vip 5 e si è detta delusa dalla reazione dei dirigenti Mediaset. Recentemente la giornalista ha rilasciato una nuova intervista dichiarando di essersidiil reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Se sonodipartecipato al GF Vip? Sì. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto ...

