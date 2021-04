Alberto Angela, il moderno Indiana Jones italiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Alberto Angela, paleontologo, archeologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano. Alberto è nato a Parigi l’8 aprile 1962, quando il padre Piero Angela era al tempo corrispondente per la Rai nella capitale francese. Oggi Alberto Angela è una figura molto conosciuta nella comunità scientifica e, più in generale, nell’ambito della cultura e non soltanto in Italia ma nel mondo. Dopo il diploma conseguito a Parigi, Alberto si è laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma con 110 e lode. Da allora ha continuato a studiare frequentando diversi corsi di specializzazione in alcune università degli Usa. Tra cui: Harvard, Columbia University e l’UCLA, approfondendo la paleontologia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021), paleontologo, archeologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittoreè nato a Parigi l’8 aprile 1962, quando il padre Pieroera al tempo corrispondente per la Rai nella capitale francese. Oggiè una figura molto conosciuta nella comunità scientifica e, più in generale, nell’ambito della cultura e non soltanto in Italia ma nel mondo. Dopo il diploma conseguito a Parigi,si è laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma con 110 e lode. Da allora ha continuato a studiare frequentando diversi corsi di specializzazione in alcune università degli Usa. Tra cui: Harvard, Columbia University e l’UCLA, approfondendo la paleontologia e ...

L'almanacco di oggi 8 aprile Santo San Dionigi - Sono nati in questo giorno 1875 Alberto I 1938 Kofi Annan 1962 Alberto Angela - Proverbio Non è più il tempo che in bocca ai poltroni fioccavano a diluvio i maccheroni - Accadde oggi 1876 a Milano va in scena la prima de 'La Gioconda' di Ponchielli 1973

Alberto Angela figlio di Piero è nato a Parigi nel 1962. E' noto per essere il volto più popolare di programmi scientifici

Buon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela… …Paolo Modugno, Dada Gallotti, Gianfranco Amendola, Silvio Brusaferro, Massimo Garavaglia, Antonio

